The total market capitalization of the crypto market surged by over $100 billion in a single day Di: PANews 2025/10/05 17:31

PANews reported on October 5 that according to Finbold, in the past 24 hours, the total market value of the cryptocurrency market has surged from US$4.15 trillion the previous day to US$4.26 trillion, with an inflow of approximately US$110 billion. This rise in the market coincided with Bitcoin (BTC) breaking through its historical high of US$125,000.