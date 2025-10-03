The original artist of "Fat Penguin" joins Web3 analysis platform DexCheck and will lead the development of a new NFT series Di: PANews 2025/10/03 20:43 Condividi

PANews reported on October 3rd that according to Decrypt, Web3 analysis and infrastructure platform DexCheck announced that Antoine Mingo, the original artist of the blue-chip NFT project "Pudgy Penguins", has joined the team as its creative director. Mingo will lead the creative direction of DexCheck’s upcoming new NFT series, which will feature 5,555 hand-drawn illustrations featuring a redesigned DexCheck owl mascot.