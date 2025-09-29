Swift partners with Chainlink to launch new blockchain-based ledger Di: PANews 2025/09/29 16:24 Condividi

PANews reported on September 29th that Chainlink announced Swift's announcement at the 2025 Sibos conference that it will launch a new blockchain-based ledger, marking a significant milestone for the global financial system and the blockchain industry. This innovation marks Swift's adoption of blockchain and oracle network technologies to modernize the financial system. As the industry-standard oracle platform, Chainlink provides the infrastructure needed for institutions in the Swift ecosystem to connect to blockchain networks and support their tokenization initiatives.