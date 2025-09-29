The post Swift and ConsenSys Join Forces for 24/7 Cross-Border Payment Blockchain appeared first on Coinpedia Fintech News
SWIFT is teaming up with ConsenSys and over 30 global banks to build a blockchain-based shared ledger. This new system will enable real-time, around-the-clock cross-border payments, making transactions faster, more secure, and transparent. The initial prototype, developed by ConsenSys, aims to support regulated tokenized assets and improve interoperability with existing payment networks. This move marks a major step in modernizing the global financial infrastructure and enhancing the cross-border payment experience for financial institutions worldwide.
