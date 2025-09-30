Stripe Releases Over 40 Updates: Support for Stablecoin Issuance and Agentic Commerce Di: PANews 2025/09/30 23:31 Condividi

PANews reported on September 30 that Stripe officially announced more than 40 product upgrades at the "Stripe Tour New York": the launch of the Agentic Commerce Protocol (ACP) co-developed with OpenAI, and the preview of Shared Payment Tokens for agent payments; the addition of Financial Accounts to Money Management can hold and convert multiple currencies including stablecoins, and issue virtual/physical cards; Stablecoins supports subscription payments, US companies holding stablecoin balances, and the issuance of custom stablecoins through Bridge's Open Issuance; at the same time, updates to Checkout, Radar, Orchestration, Billing (LLM token billing) and Tax functions.