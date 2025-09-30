Stripe Releases Over 40 Updates: Support for Stablecoin Issuance and Agentic Commerce

PANews reported on September 30 that Stripe officially announced more than 40 product upgrades at the "Stripe Tour New York": the launch of the Agentic Commerce Protocol (ACP) co-developed with OpenAI, and the preview of Shared Payment Tokens for agent payments; the addition of Financial Accounts to Money Management can hold and convert multiple currencies including stablecoins, and issue virtual/physical cards; Stablecoins supports subscription payments, US companies holding stablecoin balances, and the issuance of custom stablecoins through Bridge's Open Issuance; at the same time, updates to Checkout, Radar, Orchestration, Billing (LLM token billing) and Tax functions.
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.