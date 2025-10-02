Sharps Technology, the treasury company of SOL, announced it would repurchase up to $100 million of its own stock.

PANews reported on October 2 that according to The Block, Nasdaq-listed Sharps Technology (STSS), which has transformed into the Solana digital asset treasury (DAT), announced on Thursday that it plans to repurchase up to $100 million worth of the company's common stock.
Share buybacks are often used by management to signal to the market that they believe the company's stock price is undervalued. The company currently holds 2 million SOL tokens, currently valued at approximately $448 million. At the time of the announcement, the company's stock price was $6.52, a significant drop from its high of $16 in late August.
