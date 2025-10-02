Sei Foundation's DeSci Fund appoints UN blockchain expert as venture partner

PANews reported on October 2nd that Sapien Capital, the decentralized science (DeSci) investment arm of the Sei Development Foundation, has appointed Dr. Alex Cahana as a venture partner. He will assist Sapien Capital in achieving its $65 million Open Science Fund 1 goal to advance open global science on the Sei Chain. Dr. Cahana’s resume shows that he is a United Nations blockchain and healthcare expert and has served as an advisor to multiple governments. He is also the founding partner of AutomateAI and CryptoMonday Collective and has over 25 years of experience in the intersection of healthcare, AI, and cutting-edge technologies. PANews reported on October 2nd that Sapien Capital, the decentralized science (DeSci) investment arm of the Sei Development Foundation, has appointed Dr. Alex Cahana as a venture partner. He will assist Sapien Capital in achieving its $65 million Open Science Fund 1 goal to advance open global science on the Sei Chain. Dr. Cahana’s resume shows that he is a United Nations blockchain and healthcare expert and has served as an advisor to multiple governments. He is also the founding partner of AutomateAI and CryptoMonday Collective and has over 25 years of experience in the intersection of healthcare, AI, and cutting-edge technologies.