Samsung geeft 75 miljoen gebruikers toegang tot Coinbase via haar wallet

Technologiegigant Samsung heeft een samenwerking met cryptobeurs Coinbase aangekondigd. Hiermee brengen ze eenvoudige toegang tot crypto voor 75 miljoen Amerikaanse gebruikers van Samsung Wallet en Samsung Pay. Dit is een belangrijke stap in de richting van de bredere adoptie van crypto. Wat lanceert Samsung precies? En wat betekent het voor de adoptie van crypto? Samsung brengt crypto naar 75 gebruikers met Coinbase Samsung, een groot technologiebedrijf, heeft een samenwerking met Coinbase aangekondigd. Dit werd gedeeld in een persbericht van de exchange. De samenwerking brengt toegang tot crypto naar gebruikers van Samsung Wallet en Samsung Pay. De samenwerking werd voor het eerst aangekondigd in juli. De 75 miljoen Amerikaanse Coinbase gebruikers kunnen hiermee direct crypto kopen met behulp van Samsung Pay. Gebruikers van Samsung wallet ontvangen exclusieve voordelen. Zo krijgen ze drie maanden gratis Coinbase One. Hiermee betalen ze geen handelskosten voor bepaalde activa en krijgen ze betere beloningen voor staking. Nieuwe gebruikers krijgen ook $25 na hun eerste Coinbase transactie. Drew Blackard, senior VP mobile product manager van Samsung, zei over de samenwerking: “Samsung wallet is een vertrouwde tool voor miljoenen Galaxy gebruikers, en we werken voortdurend aan het vinden van creatieve manieren om de ervaring met extra functionaliteit te verbeteren. Coinbase is toonaangevend in de branche, waardoor ze de ideale partner waren om onze gebruikers naadloze toegang tot crypto te bieden.” Ook gaven de bedrijven aan dat ze in de komende maanden kijken naar internationale expansie. Wat betekent het voor de bredere adoptie van crypto? Voor de bredere adoptie van crypto is het een goed teken. Steeds meer mensen krijgen simpele toegang tot de cryptomarkt via Samsung. Doorgaans twijfelen veel mensen om gebruik te maken van crypto door de lastige on-ramps en te weinig educatie. Door een on-ramp te bieden via Samsung, een gerespecteerd bedrijf, kunnen er steeds meer gebruikers naar de cryptomarkt komen. Het bedrijf is al jaren bezig met het omarmen van crypto en blockchain. Zo zijn er verschillende investeringen gedaan in de industrie en integreert Samsung cryptowallets en -handel op haar apparaten. Het bericht Samsung geeft 75 miljoen gebruikers toegang tot Coinbase via haar wallet is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. 