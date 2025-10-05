Sam Bankman-Fried Says Handing FTX to CEO John Ray Was ‘Biggest Mistake’ in Prison Interview Di: Coinstats 2025/10/05 18:06 Condividi

Sam Bankman-Fried stated in exclusive prison interviews that handing FTX to CEO John Ray III was "the single biggest mistake I made by far" claiming he signed over control at 4:24 am on November 11, 2022 under extreme pressure from Sullivan & Cromwell and company advisers.