Sam Bankman-Fried Says Handing FTX to CEO John Ray Was ‘Biggest Mistake’ in Prison Interview

Sam Bankman-Fried stated in exclusive prison interviews that handing FTX to CEO John Ray III was "the single biggest mistake I made by far" claiming he signed over control at 4:24 am on November 11, 2022 under extreme pressure from Sullivan & Cromwell and company advisers.
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.