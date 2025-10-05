Q4 Begins And Remittix Tops Latest Crypto Trending Charts, Followed By Cardano & Pi Network Di: Coinstats 2025/10/05 15:00 Condividi

As Q4 kicks off, the crypto market is buzzing with excitement. While established players like Cardano and Pi Network continue to capture headlines, it is Remittix (RTX) that has taken the lead, topping the latest crypto trending charts as the best crypto to buy now. With major milestones achieved in recent weeks, the project is