PoW public chain Psy Protocol officially launches public test network

PANews reported on October 2 that according to its official Twitter account, the POW public chain project Psy Protocol announced that its "Psychonaut Incubation Program" is now officially launched on its test network Psy Testnet.
Psy Protocol is a smart contract platform based on useful proof of work. By generating transaction proofs by users and aggregating zero-knowledge proofs on the chain, Psy provides developers with the ability to build ultra-large-scale Web3 applications.
