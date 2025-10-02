Polymarket data shows that the market predicts that the probability of the Federal Reserve cutting interest rates again this month has risen to 90%. Di: PANews 2025/10/02 23:49 Condividi

PANews reported on October 2 that according to the latest data from the crypto prediction platform Polymarket, market participants are betting that the probability of the Federal Reserve cutting interest rates again this month (October) has soared to 90%.