Plasma-oprichter ontkent insiderverkoop na 50% crash van XPL-token

De lancering van Plasma en de bijbehorende token XPL liep deze week uit op commotie. Binnen dagen verloor het project meer dan de helft van zijn waarde, waarna geruchten over insiderverkoop de ronde deden. Oprichter Paul Faecks wijst die beschuldigingen resoluut van de hand. Maar blijft de community overtuigd? Plasma koers halveert direct na start Plasma, een nieuwe layer-1 blockchain gericht op stablecoin betalingen, lanceerde eind september zijn mainnet en token. De XPL-prijs steeg kortstondig tot $1,70, maar zakte halverwege de week terug naar $0,83. Voor veel handelaren leek de scherpe daling het gevolg van verkoopdruk vanuit het team zelf. Onchain-analisten wezen op opvallende walletbewegingen rond de officiële vault van Plasma, waar volgens hen honderden miljoenen tokens richting beurzen gingen. Sommige gebruikers spraken zelfs van een strategie waarbij grote verkooporders in kleine stukken werden verdeeld, om slippage te vermijden. Plasma ($XPL) is now down almost 50% from its all-time high – and the team and investors haven’t even started selling the 50% of the token supply they gave themselves. Shoutout to everyone who was hyping $XPL on here by saying ’trillions’. pic.twitter.com/htwcIYt2DT — Guido Lange (@GuidoLange) October 1, 2025 Faecks ontkent geruchten In een verklaring van donderdag stelde Faecks dat de aantijgingen ongegrond zijn. Volgens hem zijn alle team- en investeerdersallocaties drie jaar vergrendeld, met een cliff van één jaar. “Geen enkel teamlid heeft XPL verkocht,” benadrukte hij. Daarnaast ontkende hij dat Plasma banden heeft met market maker Wintermute, die door critici als mogelijke verkoper werd aangewezen. “We hebben nooit contracten met hen gehad en hebben dezelfde informatie als het publiek,” aldus Faecks. We’ve seen a number of rumors circulating since the launch of XPL and want to set the record straight. 1/ No team members have sold any XPL. All investor and team XPL is locked for 3 years with a 1 year cliff. 2/ Of our team of ~50, three spent time at Blur or Blast. Our team… — Paul (@pauliepunt) October 1, 2025 Kritiek blijft bestaan Toch blijft de scepsis onder communityleden groot. Critici merken op dat de verklaring alleen spreekt over team- en investeerderstokens, maar weinig zegt over de allocaties voor ecosysteem en groei. Volgens hen kan verkoop uit die categorie de koersval hebben versneld. Een gebruiker reageerde fel: “Je formuleert het zo dat het lijkt alsof er niets is verkocht, terwijl andere fondsen wel degelijk op beurzen kunnen zijn beland.” So no “team” tokens have been sold and are locked but what about the “ecosystem and growth” tokens ? Pretty clear they have been sold but you are wording your tweet to make it seem like they haven’t been sold. Stop the porky pies Paulie, on chain doesn't lie mate https://t.co/Bx2JaP5cO7 — crypto – popseye (papovic) (@crypto_popseye) October 1, 2025 Alsof dat nog niet genoeg was, moest exchange Aster een dag later gebruikers compenseren na een glitch in het XPL-perpetual contract. De koers schoot daar tijdelijk naar $4, waardoor liquidaties plaatsvonden. Het platform keerde de eerste schadevergoedingen al binnen enkele uren uit. Focus op doorbouwen Ondanks de onrust houdt de Plasma-oprichter vol dat de prioriteit bij productontwikkeling ligt. "We zijn laser-focused op het bouwen aan de toekomst van geld en zullen verder geen commentaar geven," besloot Faecks. Of de markt zich kan herstellen van de twijfel rond de lancering, zal de komende weken duidelijk worden. 