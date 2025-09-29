OpenAI launches ChatGPT parental controls, supporting account association and content restrictions

PANews reported on September 29th that OpenAI announced the launch of parental controls for ChatGPT. Parents and teenagers can link their accounts to automatically enable stronger protections for minors. Parents can adjust features and set usage limits, with sensitive content (including images and viral challenges) reduced by default. Parents will not be able to view their teenagers' conversations, except for potential notifications when system and manual review identify serious security risks. The website is now available, with a mobile version coming soon. A parent resource page has also been released to help families understand and navigate usage.
