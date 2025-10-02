Ondo Finance and Securitize are already building on the Sei Network

PANews reported on October 2nd that Layer1 blockchain Sei announced on its official X platform that Ondo Finance and Securitize, two major players in the real-world asset (RWA) tokenization field, have chosen to build or integrate on the Sei network.
Sei officials noted that the two companies combined hold over 50% of the tokenized U.S. Treasury market share. Sei said the move demonstrates that institutions are moving toward a settlement layer built for a global-scale market.
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.