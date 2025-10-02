Ondo Finance and Securitize are already building on the Sei Network

PANews reported on October 2nd that Layer1 blockchain Sei announced on its official X platform that Ondo Finance and Securitize, two major players in the real-world asset (RWA) tokenization field, have chosen to build or integrate on the Sei network. Sei officials noted that the two companies combined hold over 50% of the tokenized U.S. Treasury market share. Sei said the move demonstrates that institutions are moving toward a settlement layer built for a global-scale market. PANews reported on October 2nd that Layer1 blockchain Sei announced on its official X platform that Ondo Finance and Securitize, two major players in the real-world asset (RWA) tokenization field, have chosen to build or integrate on the Sei network. Sei officials noted that the two companies combined hold over 50% of the tokenized U.S. Treasury market share. Sei said the move demonstrates that institutions are moving toward a settlement layer built for a global-scale market.