Mitchell Demeter Named CEO of Sonic Labs

Sonic Labs has appointed Mitchell Demeter as its new CEO to lead global expansion and strengthen institutional partnerships. Demeter will focus on growing the developer ecosystem and increasing Sonic’s presence worldwide, especially in the U.S. He will also step down as CEO of SonicStrategy to become its Executive Chair, continuing to support its growth. Known as a digital asset pioneer, Demeter brings extensive experience to drive Sonic Labs’ next phase of innovation and market adoption.
