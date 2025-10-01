MicroStrategy increased its holdings of Bitcoin by 42,706 in the third quarter of 2025, worth over $5 billion. Di: PANews 2025/10/01 23:48 Condividi

PANews reported on October 1st that according to data disclosed by BitcoinTreasuries.NET on the X platform, MicroStrategy (MSTR) purchased another 42,706 bitcoins during the third quarter of 2025 (July to September), with a total value of more than US$5 billion.