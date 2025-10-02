Market: Spot gold plummeted by more than $20 in the short term, falling below $3,850/ounce Di: PANews 2025/10/02 22:41 Condividi

PANews reported on October 2 that according to Jinshi data, the spot gold price plunged rapidly in the short term, falling by more than $20 and falling below the $3,850/ounce mark. The intraday decline is now 0.41%.