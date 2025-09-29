Maple Finance and Elwood Partner to Advance Institutional Digital Asset Lending

PANews reported on September 29th that crypto lending platform Maple Finance and Elwood Technologies announced a partnership to support large financial institutions entering the digital asset lending market. Maple's on-chain lending and asset management platform will be combined with Elwood's trade execution, portfolio management, and risk tools to address the infrastructure and operational barriers traditional institutions face in the crypto space.
Maple focuses on structured lending products and income strategies based on public blockchains, while Elwood, backed by hedge fund manager Alan Howard, provides connectivity and data analysis services to global exchanges, custodians, and fund management.
