Kaspa Price Prediction for the Week

Kaspa price is trading around $0.077 right now, showing mild weakness even as the broader crypto market turns red-hot. Bitcoin price has just hit a new all-time high, and altcoins across the board are waking up, but Kaspa seems to be lagging. After a strong run earlier this year, KAS is stuck in consolidation, trading
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.