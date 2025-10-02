Kalshi, a prediction platform, predicts that the duration of the US government shutdown will increase from 9 days to nearly 13 days. Di: PANews 2025/10/02 23:57 Condividi

PANews reported on October 2 that according to Jinshi Data, citing data from the US forecast trading platform Kalshi, the market currently expects the US government shutdown to last nearly 13 days, which is higher than the 9 days predicted yesterday.