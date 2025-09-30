Jupiter Launches JupNet with BitcoinKit Integration, Supporting Native BTC Cross-Chain DeFi

PANews reported on September 30th that Jupiter launched its Omnichain Liquidity Network, "JupNet," integrating with BitcoinKit. Officially, JupNet users can directly access native BTC and UTXOs for use in multi-chain DeFi without the need for custody or asset wrapping. BitcoinKit claims to offer open-source architecture and "plug-and-play" Bitcoin liquidity, suitable for DEXs, wallets, and cross-chain infrastructure, and open to developers building native Bitcoin applications.
