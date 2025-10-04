JPMorgan analyst: Bitcoin price may reach $165,000 by the end of 2025 Di: PANews 2025/10/04 16:19 Condividi

PANews reported on October 4 that according to Cointelegraph, JPMorgan analysts predicted that the price of Bitcoin could reach US$165,000 by the end of 2025, arguing that Bitcoin is undervalued compared to gold and that ETF inflows are increasing.