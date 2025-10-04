The post Indian Finance Minister Urges Nations to Prepare for Stablecoins appeared first on Coinpedia Fintech News
Nirmala Sitharaman, Indian Finance Minister, has urged nations worldwide to proactively prepare for stablecoins by implementing clear regulations and strategic frameworks. She highlighted stablecoins as a growing force in the global financial system that requires countries to ensure financial stability and security. Her remarks stress the importance of timely adaptation, as digital currencies are reshaping the future of payments and finance, and nations must act now to remain competitive and secure in the evolving digital economy.
