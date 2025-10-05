In the past hour, the total network contract liquidation was $73.6718 million, and the BTC liquidation exceeded $50 million.

PANews reported on October 5th that Coinglass data showed that over the past hour, the cryptocurrency market saw $73.6718 million in liquidated contracts across the network, including $3.9156 million in long positions and $69.7562 million in short positions. The total amount of BTC liquidated was $51.457 million, and the total amount of ETH liquidated was $13.5457 million.
