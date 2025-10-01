In the past 24 hours, the total network contract liquidation was US$570 million, mainly due to the long position Di: PANews 2025/10/01 23:30 Condividi

PANews reported on October 1st that Coinglass data showed that over the past 24 hours, the cryptocurrency market saw $570 million in liquidated contracts across the network, including $428 million in long positions and $141 million in short positions. The total liquidation amount for BTC was $183 million, and for ETH, $141 million.