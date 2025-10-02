In the past 24 hours, the total network contract liquidation was US$385 million, mainly due to the long position Di: PANews 2025/10/02 23:30 Condividi

PANews reported on October 2nd that Coinglass data showed that over the past 24 hours, the cryptocurrency market saw $385 million in liquidated contracts across the network, including $266 million in long positions and $120 million in short positions. The total liquidation amount for BTC was $127 million, and the total liquidation amount for ETH was $97.892 million.