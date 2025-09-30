In the past 24 hours, the total network contract liquidation was US$355 million, mainly due to the short position Di: PANews 2025/09/30 23:30 Condividi

PANews reported on September 30th that Coinglass data showed that over the past 24 hours, the cryptocurrency market saw $355 million in liquidated contracts across the network, including $126 million in long positions and $230 million in short positions. The total liquidation amount for BTC was $42.7835 million, and the total liquidation amount for ETH was $80.3496 million.