Hypurr NFT #1687 was sold for 9999 HYPE again, doubling its value in 8 hours.

PANews reported on September 29th that, according to Aunt Ai, Hypurr NFT #1687 sold for 9,999 HYPE to the buyer at 0x3D7…a6909. The buyer, 0xDA0…7EB2F, had previously purchased it for 5,000 HYPE and sold it eight hours later, making a profit of approximately $237,000. The floor price that day was approximately 1,315 HYPE, and the 24-hour trading volume was approximately 821,000 HYPE. Earlier, #21 was purchased by Flowdesk for 9,999 HYPE, setting a record high for the day. The transaction was conducted on OpenSea.