How I Made $8,000/Month Selling Online Courses in 2025  From Sharing Knowledge to Building a…

Di: Medium
2025/09/30 21:46
In 2025, education isn’t limited to classrooms. Ordinary people are turning their skills into successful businesses.

Imran Kabir
2 min read
·
Just now

--

Share

My First $99 Sale

In March 2025, I launched my first online course. I had no fancy studio and no professional editing — just a laptop, a webcam, and a clear step-by-step guide on “AI Tools for Beginners.”

When Stripe notified me, “You’ve received $99,” I nearly jumped out of my chair.

Fast forward seven months. That single course has grown into a business generating $8,000 a month.

Press enter or click to view image in full size
Source: ideogram

Step 1: I Picked a Profitable Skill

Instead of chasing random trends, I asked myself:

What do I know that others struggle with?

Will people pay to learn it?

Can I break it into a clear step-by-step system?

My answer was AI productivity tools. It’s a hot topic with endless demand.

Step 2: I Validated Before Building

Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.

