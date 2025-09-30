How I Made $8,000/Month Selling Online Courses in 2025  From Sharing Knowledge to Building a…

In 2025, education isn’t limited to classrooms. Ordinary people are turning their skills into successful businesses.
My First $99 Sale
In March 2025, I launched my first online course. I had no fancy studio and no professional editing — just a laptop, a webcam, and a clear step-by-step guide on “AI Tools for Beginners.”
When Stripe notified me, “You’ve received $99,” I nearly jumped out of my chair.
Fast forward seven months. That single course has grown into a business generating $8,000 a month.
Source: ideogram
Step 1: I Picked a Profitable Skill
Instead of chasing random trends, I asked myself:
What do I know that others struggle with?
Will people pay to learn it?
Can I break it into a clear step-by-step system?
My answer was AI productivity tools. It’s a hot topic with endless demand.
Step 2: I Validated Before Building
