How I Made $8,000/Month Selling Online Courses in 2025 From Sharing Knowledge to Building a… Di: Medium 2025/09/30 21:46 Condividi

In 2025, education isn’t limited to classrooms. Ordinary people are turning their skills into successful businesses. Imran Kabir · Just now 2 min readJust now -- Share My First $99 Sale In March 2025, I launched my first online course. I had no fancy studio and no professional editing — just a laptop, a webcam, and a clear step-by-step guide on “AI Tools for Beginners.” When Stripe notified me, “You’ve received $99,” I nearly jumped out of my chair. Fast forward seven months. That single course has grown into a business generating $8,000 a month. Press enter or click to view image in full size Step 1: I Picked a Profitable Skill Source: ideogram Instead of chasing random trends, I asked myself: What do I know that others struggle with? Will people pay to learn it? Can I break it into a clear step-by-step system? My answer was AI productivity tools. It’s a hot topic with endless demand. Step 2: I Validated Before Building