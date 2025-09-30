How I Built a $9,000/Month Coaching Business in 2025  From One-on-One Zoom Calls to a Scalable…

In 2025, coaching isn’t just for life gurus. Ordinary professionals are turning their expertise into six-figure businesses.
The Hook: My First $150 Coaching Call
In January 2025, I offered my first one-hour coaching call on productivity hacks.
Price? $150.
Client? A startup founder who wanted to save time using AI tools.
That one call changed everything. It showed that my knowledge had real value.
Fast-forward eight months later. I now run a coaching business generating $9,000 a month consistently.
Press enter or click to view image in full size
Source: ideogram
Step 1: I Identified My Niche
Instead of trying to coach everyone, I chose a clear audience:
Founders and solopreneurs who want to use AI to save ten or more hours a week.
The more specific I was, the faster I stood out.
Step 2: I Started Small and Simple
I didn’t create a fancy website. I simply:
Wrote posts on LinkedIn.
Shared quick AI…
