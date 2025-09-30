How I Built a $9,000/Month Coaching Business in 2025 From One-on-One Zoom Calls to a Scalable… Di: Medium 2025/09/30 21:46 Condividi

In 2025, coaching isn’t just for life gurus. Ordinary professionals are turning their expertise into six-figure businesses. Imran Kabir · Just now 2 min readJust now -- Share The Hook: My First $150 Coaching Call In January 2025, I offered my first one-hour coaching call on productivity hacks.

Price? $150.

Client? A startup founder who wanted to save time using AI tools. That one call changed everything. It showed that my knowledge had real value. Fast-forward eight months later. I now run a coaching business generating $9,000 a month consistently. Press enter or click to view image in full size Step 1: I Identified My Niche Source: ideogram Instead of trying to coach everyone, I chose a clear audience:

Founders and solopreneurs who want to use AI to save ten or more hours a week. The more specific I was, the faster I stood out. Step 2: I Started Small and Simple I didn’t create a fancy website. I simply:

Wrote posts on LinkedIn.

Shared quick AI…