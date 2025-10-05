Here’s Why Zcash (ZEC) Price Is Pumping Today Di: Coinstats 2025/10/05 16:00 Condividi

Zcash price is flying high today. It is up more than 20% and trading at $162.62, which is among the biggest gainers in the market. For a coin that has been stagnant for most of the year, this brief jump is grabbing everybody’s attention. So, what’s behind this monster rally? Two big catalysts hit back-to-back