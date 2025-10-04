HashKey Group Chairman Xiao Feng will deliver the opening speech at the ETHShanghai 2025 Summit Di: PANews 2025/10/04 17:49 Condividi

PANews reported on October 4 that HashKey Group Chairman and CEO Xiao Feng will deliver an opening speech during the ETHShanghai 2025 Summit. It is reported that the ETHShanghai 2025 Summit and Hackathon will be held in Shanghai, China on October 22.