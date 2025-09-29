Gold hits record high, US gold reserves value exceeds $1 trillion Di: PANews 2025/09/29 19:35 Condividi

PANews reported on September 29th that data showed that as gold continues to hit record highs, the value of the U.S. Treasury's gold reserves has exceeded $1 trillion, representing over 90% of the remaining value on the government's balance sheet, and this figure continues to rise. Gold prices have continued to hit record highs as investors seek safe havens amid volatile trade tensions, geopolitical tensions, and concerns about a potential U.S. government funding crisis. This surge has also been driven by inflows into foreign exchange trading funds and expectations that the Federal Reserve will resume interest rate cuts.