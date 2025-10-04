Goedemorgen Bitcoin: Koers stijgt richting all-time high

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws van vandaag, met extra context en analyse. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Bitcoin prijs stijgt weer na recente dip De Bitcoin-prijs heeft opnieuw de weg omhoog gevonden na een korte correctie. Handelaren wijzen erop dat sterke steunpunten standhielden en dat ETF-instroom blijft bijdragen aan koopdruk. Hoewel volatiliteit blijft, benadrukken analisten dat dit soort oplevingen passen binnen een bredere bullmarkt. Voor veel beleggers is het een teken dat de fundamentals intact zijn, ondanks de turbulentie in de macro-economische omgeving. Belgische crypto-scam sluist miljoenen naar Zwitserland Een omvangrijke Belgische crypto-fraudezaak is aan het licht gekomen, waarbij miljoenen euro’s via nepbeleggingen naar Zwitserse rekeningen zijn gesluisd. Slachtoffers werden misleid met beloften van hoge rendementen, terwijl het geld in werkelijkheid werd weggesluisd. De zaak benadrukt opnieuw de risico’s van ongereguleerde aanbieders en de noodzaak van waakzaamheid. Toezichthouders waarschuwen beleggers voor het vertrouwen van onbekende platforms zonder vergunning. BTC bull: koers kan in weken naar $150.000 Een bekende Bitcoin-voorstander voorspelt dat BTC binnen enkele weken kan stijgen naar $150.000. Hij baseert dit op sterke technische signalen, toegenomen ETF-instroom en de groeiende rol van Bitcoin als digitaal alternatief voor goud. Critici wijzen erop dat zulke voorspellingen vaak te optimistisch zijn, maar het optimisme voedt het sentiment onder traders die speculeren op een snelle uitbraak boven weerstandsniveaus. Strategy’s Bitcoin treasury stijgt naar $7,74 miljard Strategy, geleid door Michael Saylor, bezit inmiddels Bitcoin ter waarde van $7,74 miljard – een record voor het bedrijf. Daarmee bevestigt het zijn status als de grootste publieke BTC-holder wereldwijd. Het bedrijf blijft agressief inkopen, ongeacht volatiliteit, en ziet Bitcoin als de ultieme hedge tegen inflatie. Deze strategie verdeelt analisten: sommigen prijzen de visie, anderen waarschuwen dat MicroStrategy te afhankelijk wordt van één asset. ETF instroom groeit, Vanguard herziet beleid De instroom in Bitcoin-ETF's blijft toenemen, wat de markt ondersteunt. Tegelijkertijd herziet Vanguard, een van 's werelds grootste vermogensbeheerders, zijn beleid rond crypto-exposure. Hoewel het bedrijf voorzichtiger blijft dan concurrenten, opent deze verschuiving de deur naar bredere acceptatie binnen institutionele kringen. Voor beleggers is dit een signaal dat Bitcoin steeds moeilijker te negeren valt in traditionele portefeuilles. 