Fitch: A prolonged US government shutdown could lead to a slight slowdown in economic growth, but the short-term impact will be limited Di: PANews 2025/10/03 20:59

PANews reported on October 3rd that according to Jinshi Data, citing the latest report from rating agency Fitch Ratings, if the US government shutdown lasts for a long time, it may lead to a slight slowdown in economic growth. Fitch noted that the direct economic impact of the government shutdown in the short term is expected to be relatively limited. However, the report warned that if the disruption caused by the shutdown lasts longer, especially if accompanied by large-scale capital withdrawals or labor force reductions, it may cause a slight drag on US economic growth.