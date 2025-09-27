Fidelity, Grayscale, and other institutions submitted S-1 amendments for spot Ethereum ETFs Di: PANews 2025/09/27 08:20 Condividi

PANews reported on September 27th that Nate Geraci, president of The ETF Store, tweeted that a series of S-1 amendments for spot Ethereum ETFs were submitted today, including from Franklin, Fidelity, CoinShares, Bitwise, Grayscale, VanEck, and Canary. These amendments include collateralization (a good sign for spot Ethereum ETFs). These amendments are expected to be approved within the next two weeks.