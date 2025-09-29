Falcon Finance: 0.3% of total rewards are allocated to Yap2Fly and Kaito staking Di: PANews 2025/09/29 17:39 Condividi

PANews reported on September 29th that Falcon Finance announced that $FF redemption will open today at 20:00 UTC+8. The announcement stated that 0.3% of the total token supply will be distributed 50/50 between the top 200 Yap2Fly leaders and Kaito stakers (holding 5,000 sKAITO or YT-sKAITO ). Vesting will unlock 40% of the tokens for the TGE , with the remainder gradually unlocked in Q4 as Falcon badge levels are achieved. Any rewards not claimed within three months will be forfeited and redistributed equally between the two groups of eligible users.