Ethereum koers herstelt bijna 14% deze week en nadert opnieuw het $4.600 prijsniveau

Ethereum sloot de handelsweek op de Chicago Mercantile Exchange (CME) af rond $4.536. Daarmee eindigde het ETH token sterk na een week waarin de bulls het momentum vasthielden. Crypto-analisten verwachten echter dat de komende dagen rustig blijven. Door het lage handelsvolume in het weekend nemen grote spelers, zoals institutionele beleggers, meestal geen nieuwe posities in. Wat zal de Ethereum koers begin volgende week brengen? Ethereum koers houdt stand bij sterke weeksluiting De wekelijkse sluiting op de CME is een belangrijk referentiepunt voor institutionele handelaren. Deze prijs wordt vaak gebruikt om de marktrichting voor de korte termijn te bepalen. Een slot boven $4.500 geeft volgens verschillende marktanalisten aan dat de koopinteresse onder professionele partijen nog steeds aanwezig is. Toch betekent een sterke slotprijs niet automatisch dat het weekend vol volatiliteit zit. Doordat veel grote handelskantoren op zaterdag en zondag gesloten blijven, ligt de liquiditeit lager. Dat zorgt meestal voor een vlak koersverloop waarbij vooral retail investeerders actief zijn. Hun handelsvolume is vaak kleiner, waardoor de Ethereum koers eerder zijwaarts beweegt dan grote stappen maakt. Marktdata van verschillende exchanges bevestigen dit patroon. Na eerdere sterke CME sluitingen bleef de Ethereum koers in vergelijkbare situaties grotendeels stabiel. Analisten spreken daarom van een bekend ritme waarbij de cryptomarkt tijdelijk afkoelt tot het nieuwe handelsvolume op maandag terugkeert. $ETH CME close happened at $4,550. Just like $BTC, I'm expecting sideways price action over the weekend. Don't try to overtrade, and wait for the right opportunity. pic.twitter.com/uCgNDwSTRI — Ted (@TedPillows) October 4, 2025 De rentes zijn officieel omlaag voor het eerst sinds 2024, heeft Fed-voorzitter Jerome Powell vorige week aangekondigd, en dus lijkt de markt klaar om te gaan stijgen. Eén vraag komt telkens terug: welke crypto moet je nu kopen? ETH handelsvolume daalt tijdens het weekend Wanneer de institutionele activiteit afneemt, krijgen de kleinere marktspelers tijdelijk de overhand. Dat leidt zelden tot grote koersverschuivingen. Historische gegevens tonen aan dat het weekend gemiddeld 25% minder handelsvolume heeft dan doordeweekse sessies. Daardoor ontstaan er minder duidelijke trends en reageren prijzen trager op externe prikkels zoals macro-economisch nieuws of politieke uitspraken. Sommige traders kiezen ervoor om in deze periode niet te handelen. De kans op foutieve signalen is groter bij lage liquiditeit, omdat kleine orders de prijs tijdelijk kunnen duwen. Ervaren handelaren wachten daarom vaak tot maandag om hun handelsposities opnieuw te beoordelen. Ethereum blijft intussen dicht bij zijn hoogste niveaus van dit jaar. De prijsstabiliteit rond $4.536 wijst op vertrouwen in de markt, maar er is geen teken van directe versnelling. De meeste technische indicatoren, zoals de Relative Strength Index (RSI) en de Moving Average Convergence Divergence (MACD), blijven binnen neutrale zones. Dat duidt op een evenwicht tussen vraag en aanbod. Ethereum koers volgt patroon van consolidatie De Ethereum koers vertoonde de afgelopen maanden een herhaald patroon van sterke weeksluitingen gevolgd door zijwaartse fases in het weekend. Bitcoin toont vaak dezelfde dynamiek. Dit geeft aan dat het bredere marktgedrag vooral van institutionele liquiditeit afhankelijk is. Dit gedrag is volgens marktstrategen vergelijkbaar met een ‘adempauze’ van de markt. Zodra de handelsvolumes terugkeren, kan de ETH koers opnieuw richting kiezen. Tot dat moment blijft Ethereum binnen een nauwe bandbreedte, waarbij kleine prijsschommelingen weinig betekenis hebben. Deze beperkte volatiliteit heeft ook zeker voordelen. Een stabiele koers vermindert immers het risico op liquidaties bij hoog leverage gebruik en geeft langere termijn Ethereum holders de kans om, zonder plotselinge schommelingen, hun handelsposities vast te houden. Voor veel investeerders is dat een teken van marktrijping: minder extreme bewegingen duiden op een volwassen marktstructuur. Vooruitblik op de Ethereum koers aan het begin van de nieuwe week De komende dagen zal duidelijk worden of het rustige weekend inderdaad gevolgd wordt door een nieuwe impuls. Historisch gezien neemt het handelsvolume op maandagochtend snel toe, vooral wanneer Amerikaanse beurzen openen. Dit moment bepaalt vaak de richting voor de rest van de week. Zolang de Ethereum koers boven de $4.500 blijft, blijft de trend technisch gezond. Een uitbraak boven $4.600 toont aan dat het koop momentum nog niet is uitgeput. Blijft de prijs daarentegen binnen de huidige bandbreedte, dan blijft consolidatie het meest waarschijnlijke scenario. Ethereum koers herstelt bijna 14% deze week en nadert opnieuw het $4.600 prijsniveau

Di: Coinstats
2025/10/06 03:16
4
4$0.06352+7.29%
Wink
LIKE$0.004808+0.29%
OP
OP$0.4312+3.35%
Ethereum
ETH$3,561.94+5.29%
Het bericht Ethereum koers herstelt bijna 14% deze week en nadert opnieuw het $4.600 prijsniveau is geschreven door Dirk van Haaster en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.

