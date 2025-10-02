ETF data on October 2: Bitcoin spot ETFs saw a net inflow of $675 million, while Ethereum ETFs saw a net inflow of $65.64 million. Di: PANews 2025/10/02 22:21 Condividi

According to Lookonchain monitoring, 10 Bitcoin spot ETFs saw a combined net inflow of 5,643 BTC (approximately $675 million) on October 2 (EST). BlackRock's IBIT saw a net inflow of 3,451 BTC (approximately $413 million) on the day. BlackRock currently holds a total of 773,461 BTC, valued at approximately $92.54 billion. On the same day, nine Ethereum spot ETFs recorded a total net inflow of 14,864 ETH, equivalent to approximately US$65.64 million. Among them, Fidelity's Ethereum ETF had the largest inflow, at 8,324 ETH (approximately US$36.76 million).