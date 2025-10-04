El Salvador has increased its holdings by 8 BTC in the past 7 days, bringing its total holdings to 6338.18. Di: PANews 2025/10/04 15:18 Condividi

According to PANews on October 4, El Salvador has increased its holdings of 8 bitcoins in the past 7 days. Its current bitcoin holdings have reached 6,338.18, with a total value of US$776 million.