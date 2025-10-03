Due to the US government shutdown, the September non-farm payroll report was not released on time. Di: PANews 2025/10/03 20:36 Condividi

PANews reported on October 3rd that the US non-farm payroll report for September, originally scheduled for release at 8:30 PM Beijing time tonight, has been delayed due to the ongoing US government shutdown. The Bureau of Labor Statistics, which is responsible for publishing the data, has suspended operations.