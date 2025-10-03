Due to the government shutdown, the US SEC has suspended daily work such as spot ETF approvals. ETFs such as LTC and SOL may be delayed. Di: PANews 2025/10/03 20:40 Condividi

PANews reported on October 3rd that according to the Crypto In America newsletter, the ongoing shutdown of the US government has affected the normal operations of the US Securities and Exchange Commission (SEC), including the approval process for highly anticipated spot ETFs such as Litecoin (LTC), Solana (SOL) and XRP. The report pointed out that during the government shutdown, the SEC can still handle market emergencies, but routine filing and approval work such as ETF approvals will be slowed down or suspended. Eric Balchunas, senior ETF analyst at Bloomberg, likened this situation to a "rain delay."