Dragonfly: ‘Tokenized aandelen bieden geen voordeel voor de cryptomarkt’

Tokenized aandelen zijn misschien niet zo voordelig voor de cryptomarkt als vaak gedacht wordt. Ze zouden vooral voordelig zijn voor de traditionele financiële markten. Rob Hadick van Dragonfly sprak hierover tijdens een interview over.  Maar waarom wordt hier zo over gedacht? En wat betekent het voor de cryptomarkt? Tokenized aandelen niet voordelig volgens Dragonfly Al jaren wordt er ingezet op het brengen van aandelen naar de blockchain. Toch lijkt dit volgens opinieleiders niet helemaal het geval te zijn. Rob Hadick, algemeen partner van crypto venturebedrijf Dragonfly, sprak zich tegen het idee uit tijdens een interview met Cointelegraph. Hij ziet het vooral als een voordeel voor traditionele financiën (TradFi): "Het lijdt geen twijfel dat het een groot effect heeft op TradFi. Ze willen 24/7  handel, het is beter voor hun economie." Toch denkt hij dat de voordelen voor RWA tokenization blockchains als Ethereum onduidelijk zijn. Zo is de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC)  bezig met een plan om tokenized aandelen te laten handelen op cryptobeurzen. Toch is Hadick van mening dat instellingen niet willen dat de tokenized aandelen op 'algemene blockchains' worden gebruikt: "Ze willen de economie niet delen. Ze willen blockruimte niet delen met memecoins. Ze willen zaken als privacy kunnen controleren, ze willen kunnen bepalen wat er in hun omgeving gebeurt." Layer 1's en 2's geen voordeel voor Ethereum Hadick is van mening dat ook Layer-2 netwerken geen oplossing zijn. Hij zegt dat de waarde misschien niet voldoende terugkomt naar Ethereum of het crypto ecosysteem. Dit is iets waar gebruikers wel op hopen. Toch is een Layer 1 netwerk nog een minder goede optie, aangezien bestaande blockchains daar nog minder van profiteren. Het lastige daaraan is dat instellingen een omgeving zoeken die ze kunnen beheersen. Het bijzondere aan deze mening is dat veel TradFi bedrijven van mening zijn dat het zowel een voordeel voor TradFi als voor DeFi zal zijn. Dit hoeft niet zo simpel te zijn. Het is lastig om te zien hoe een controleerbare omgeving voor instellingen een hoeveelheid kapitaalstroom naar crypto zal veroorzaken. Dragonfly: ‘Tokenized aandelen bieden geen voordeel voor de cryptomarkt’

Di: Coinstats
2025/10/01 22:47
Het bericht Dragonfly: ‘Tokenized aandelen bieden geen voordeel voor de cryptomarkt’ is geschreven door Marijn van Leeuwen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.

Zcash has been one of the climbers this cycle, pushing from the $200 zone all the way toward $600 without much noise from the broader market. But now, after an extended run and clear signs of slowing momentum, traders are starting to ask the obvious question: is the ZEC price rally finally running out of
Exploring how the costs of a pandemic can lead to a self-enforcing lockdown in a networked economy, analyzing the resulting changes in network structure and the existence of stable equilibria.
Transak co-founder and CEO Sami Start said stablecoin adoption will feel increasingly invisible as they are folded into consumer applications.
