Deutsche Bank completes first cross-border euro payment via Partior blockchain platform, with DBS participating 2025/10/03

PANews reported on October 3rd that according to The Fintech Times, Deutsche Bank announced that it has successfully completed the first euro-denominated cross-border payment transaction through Partior, a blockchain platform in which it has invested. The recipient of this real-time transaction was DBS Bank.