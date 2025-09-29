DeFiance Capital CEO Arthur Cheong serves as strategic advisor to OpenEden

PANews reported on September 29 that OpenEden announced that Arthur Cheong, CEO and Chief Investment Officer of DeFiance Capital, has joined the team as a strategic advisor.
As a veteran investor in DeFi and stablecoin protocols, Arthur has been at the forefront of the integration of DeFi and traditional finance. His joining OpenEden will help optimize its strategy, provide institutional-grade revenue opportunities on the chain, and promote the integration of RWAs into the global financial system.
