DeepSeek-V3.2-Exp model officially released and open sourced

PANews reported on September 29th that the DeepSeek-V3.2-Exp model was officially released and open-sourced today. The model incorporates a sparse attention architecture, which effectively reduces computing resource consumption and improves model inference efficiency. The model is now available on Huawei Cloud's MaaS platform. Huawei Cloud continues to deploy the DeepSeek-V3.2-Exp model using a large EP parallelization solution, leveraging the sparse attention structure to achieve a long-sequence affinity context parallelization strategy while balancing model latency and throughput performance.
Disclaimer: gli articoli ripubblicati su questo sito provengono da piattaforme pubbliche e sono forniti esclusivamente a scopo informativo. Non riflettono necessariamente le opinioni di MEXC. Tutti i diritti rimangono agli autori originali. Se ritieni che un contenuto violi i diritti di terze parti, contatta service@support.mexc.com per la rimozione. MEXC non fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza, completezza o tempestività del contenuto e non è responsabile per eventuali azioni intraprese sulla base delle informazioni fornite. Il contenuto non costituisce consulenza finanziaria, legale o professionale di altro tipo, né deve essere considerato una raccomandazione o un'approvazione da parte di MEXC.