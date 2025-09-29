DeepSeek and Zhipu will release new models Di: PANews 2025/09/29 17:13 Condividi

PANews reported on September 29th that, according to Yicai Global, AI practitioners discovered that the new DeepSeek-V3.2 model had been uploaded to the community platform HuggingFace and subsequently deleted. It is also understood that Zhipu's new model, GLM-4.6, will be released soon and is currently available through the API.