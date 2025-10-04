Data: USDC circulation increased by approximately 400 million in the past 7 days

PANews reported on October 4th that according to official data, in the seven days ending October 2nd, Circle issued approximately 6.8 billion USDC and redeemed approximately 6.4 billion USDC, increasing the circulating supply by approximately 400 million. The total circulating supply of USDC is now 74.2 billion, with reserves of approximately $74.3 billion, including approximately $9.9 billion in cash and approximately $64.5 billion held in the Circle Reserve Fund.
