Data: The total supply of interest-bearing stablecoins has exceeded $20 billion, a record high, with a 33% increase in the past two months. 2025/10/02

PANews reported on October 2nd that the total supply of interest-bearing stablecoins (YBS) has exceeded $20 billion, reaching a new all-time high, according to the stablecoin data platform Stablewatch. Data shows that the total supply of YBS has increased from $15 billion to $20 billion over the past two months, a 33% increase. The report also lists some of the fastest-growing interest-bearing stablecoin projects in recent times, including Reservoir’s srUSD (up 61.4%), USDai’s sUSDai (up 50.8%), and StreamDefi’s xUSD (up 49.8%).