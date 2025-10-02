Data: The total supply of interest-bearing stablecoins has exceeded $20 billion, a record high, with a 33% increase in the past two months.

PANews reported on October 2nd that the total supply of interest-bearing stablecoins (YBS) has exceeded $20 billion, reaching a new all-time high, according to the stablecoin data platform Stablewatch. Data shows that the total supply of YBS has increased from $15 billion to $20 billion over the past two months, a 33% increase.
The report also lists some of the fastest-growing interest-bearing stablecoin projects in recent times, including Reservoir’s srUSD (up 61.4%), USDai’s sUSDai (up 50.8%), and StreamDefi’s xUSD (up 49.8%).
